الجيش الألماني ينقل مركبات ومعدات عسكرية إلى ليتوانيا.. ما السبب؟

كلايبيدا - (د ب أ)

وصلت أكثر من ألف مركبة عسكرية إلى ليتوانيا للمشاركة في مناورات كبيرة للجيش الألماني تهدف إلى تعزيز حماية الدولة التي تزامل ألمانيا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، والواقعة على الجناح الشرقي للحلف.

وتم نقل مركبات قتالية، ومدرعات سحب وإصلاح الدبابات، وشاحنات طبية، وغيرها من المعدات مع الطواقم المرافقة عبر سفينتي شحن من ميناء روستوك الألماني عبر بحر البلطيق إلى ليتوانيا التي تزامل ألمانيا أيضا في الاتحاد الأوروبي. وبعد وصولها إلى ميناء كلايبيدا الليتواني، انطلق رتل لواء المشاة المدرع 37 إلى مدينة بابراده وقواعد عسكرية ليتوانية أخرى، بحسب ما أفاد به متحدث باسم الجيش الألماني.

وتشارك القوات والمركبات في ليتوانيا في المناورة الكبرى "كوادريجا 2025" التي تركز على حماية منطقة بحر البلطيق في ظروف الأزمات والحروب. وفي الفترة الأساسية للمناورة الممتدة من أغسطس إلى سبتمبر، يشارك نحو 8 آلاف جندي من 14 دولة عضو في الناتو في سلسلة التدريبات، والتي تشمل أيضًا مناورة "النسر الكبير" للتدريب على نقل القوات والمعدات برًا وبحرًا وجوًا إلى الجمهورية السوفيتية السابقة.

وللتدريب على نقل القوات والمعدات، تم استئجار سفينتي شحن قامتا في ست رحلات من روستوك إلى كلايبيدا بنقل أكثر من ألف مركبة عسكرية إلى ليتوانيا، وتم مسبقًا إرسال قوات لوجستية وجنود من وحدات مناولة الموانئ لتفريغ السفن عند وصولها. وتولت قوة بحرية دولية مهمة تأمين السفن الضخمة في بحر البلطيق.

ومن المحتمل أن تصبح ليتوانيا خلال السنوات المقبلة محورًا رئيسيًا لانخراط الجيش الألماني عسكريًا، إذ تعمل برلين على إنشاء لواء مدرع جديد يحمل اسم "ليتوانيا" - اللواء 45 في ليتوانيا بشكل تدريجي، وذلك ردا على تغير الوضع الأمني في أوروبا وما تعتبره برلين سلوكا عدوانيا من جانب روسيا، ومن المقرر أن يكون هذا اللواء مجهزًا تمامًا للقيام بعمليات بحلول عام 2027، وسيصل قوامه إلى نحو 5 آلاف جندي.

وتجدر الإشارة إلى أن ليتوانيا يحدها من الغرب جيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق، ومن الشرق بيلاروس (روسيا البيضاء)، الحليفة المقربة من الكرملين.