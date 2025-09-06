لندن - (أ ب)

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم السبت، عددا من مئات المتظاهرين الذين تجمعوا أمام البرلمان في لندن متحدين حظر جماعة "فلسطين أكشن" التي صنفتها الحكومة كمنظمة إرهابية.

وقالت حملة "دافعوا عن هيئات المحلفين خاصتنا"، المنظمة للاحتجاج، إن نحو 1500 شخص شاركوا في المظاهرة، ورفعوا لافتات كتب عليها " أعارض الإبادة، أدعم فلسطين أكشن".

وبعد دقائق من بدء الاحتجاج، شرعت الشرطة في اعتقال المتظاهرين، فيما هتف المارة: "عار عليكم" و"شرطة العاصمة، اختاروا جانبا: العدالة أم الإبادة".

وكتبت شرطة العاصمة على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن التعبير عن دعم منظمة محظورة يعد جريمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيثما يشاهد ضباطنا مخالفات، سنقوم بعمليات اعتقال".

وأشارت السلطات إلى أنه تم اعتقال أكثر من 700 شخص في احتجاجات سابقة، ووجهت اتهامات إلى 138 منهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.