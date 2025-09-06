إعلان

68 شهيدا و362 مصابا خلال يوم في قطاع غزة

02:44 م السبت 06 سبتمبر 2025

قطاع غزة

وكالات

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهاد 68 فلسطينيا وإصابة 362 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإبادة الجماعية التي يواصل الاحتلال ارتكابها.

وأفادت الوزارة باستشهاد 23 فلسطينيا وإصابة 143 من منتظري المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الضحايا منذ مايو الماضي إلى 2362.

وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 64 ألفا و368 شهيدا و162 ألفا و367 مصابا.




قطاع غزة وزارة الصحة في قطاع غزة
