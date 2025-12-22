إعلان

إخماد حريق على أرصفة ميناء فولنا في إقليم كراسنودار عقب هجوم بطائرة مسيرة

كتب : مصراوي

03:56 ص 22/12/2025

أرصفة ميناء فولنا في إقليم كراسنودار

وكالات

قال مقر العمليات في إقليم كراسنودار الروسي، إن فرق متخصصة تقوم بإخماد حريق يمتد على مساحة تصل إلى 1500 متر مربع اندلع على الأرصفة في بلدة فولنا إثر هجوم بطائرة مسيرة.

جاء في بيان لمقر العمليات، أن القصف أدى إلى أضرار في الأرصفة وتسبب في اندلاع حريق بمساحة تتراوح بين 1000 و1500 متر مربع.

ويجري حاليا إخماد الحريق بشكل مكثف، وتعمل في الموقع الخدمات والفرق المتخصصة.

وأضاف البيان، أن أضرارا ألحقت باثنين من الأرصفة وسفينتين في البلدة المذكورة.

ولم يسفر الهجوم عن إصابات، حيث تم إجلاء جميع أفراد طاقمي السفينتين، وفقا لروسيا اليوم.

أرصفة ميناء فولنا في إقليم كراسنودار

