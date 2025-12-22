الكرملين: تغييرات أوروبا وأوكرانيا لخطة أمريكا لم تحسن فرص السلام



وكالات

قال يوري أوشاكوف كبير مساعدي الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية، إنه متأكد من أن فرص السلام في أوكرانيا لم تتحسن بعد التغييرات التي أدخلها الأوروبيون والأوكرانيون على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب.

وأضاف أوشاكوف: "هذه ليست توقعات أنا على يقين من أن المقترحات التي طرحها الأوروبيون والأوكرانيون أو يحاولون طرحها لا تحسن الوثيقة بالتأكيد ولا تحسن إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد".

ويناقش مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون إدخال تغييرات على المقترحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وإن كان من غير الواضح بالضبط ما هي التغييرات التي أدخلت على المقترحات الأمريكية الأصلية.

والتقى مفاوضون أمريكيون بمسؤولين روس في ولاية فلوريدا السبت.

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص كيريل دميترييف، بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن المحادثات كانت بناءة، وفقا للغد.