ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بتغيير اسم وزارة الدفاع الأمريكية

القاهرة- مصراوي

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر تنفيذي، اليوم الجمعة، يقضي بتغيير اسم وزارة الدفاع إلى "وزارة الحرب"، في خطوة طالما تم التلميح إليها، وتهدف إلى إبراز القوة العسكرية الأمريكية حول العالم.

وتأتي هذه الخطوة في وقت اقترح فيه بعض أبرز داعمي ترامب في الكونجرس مشروع قانون لتثبيت الاسم الجديد في القانون، إذ يمتلك الكونجرس وحده سلطة إنشاء وإلغاء وإعادة تسمية الوزارات الفيدرالية. وفي غياب تعديل تشريعي، سيخوِّل ترامب وزارة الدفاع استخدام لقب ثانوي بالاسم الجديد.

جدير بالذكر أن وزارة الحرب أُنشئت عام 1789 وأعيدت تسميتها بوزارة الدفاع في عام 1947، بعد عامين من انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ترامب أوضح أنه يريد إعادة الاسم القديم لأنه "يبدو أفضل"، بينما وزير الدفاع بيت هيجسث تحدث مرارًا عن هذا التغيير، حتى أنه أطلق استطلاعًا على وسائل التواصل الاجتماعي حول الموضوع في مارس الماضي.

ومنذ ذلك الحين، لمح هيجسث إلى أن منصبه كـ"وزير الدفاع" قد لا يكون دائمًا، حيث قال لجنود في خطاب بولاية جورجيا: "قد يكون اللقب مختلفًا قليلاً غدًا".

وفي أغسطس الماضي، قال ترامب للصحفيين: "الجميع يحب أننا حققنا تاريخًا مذهلًا من الانتصارات عندما كنا وزارة الحرب. ثم غيرناه إلى وزارة الدفاع".

وعندما أُشير إلى أن التغيير يتطلب موافقة الكونجرس، رد ترامب قائلاً: "سنفعلها على أي حال. وأنا واثق أن الكونجرس سيلحق بنا إذا احتجنا لذلك".