ترامب يهدد أوروبا بتفعيل المادة 301.. ما القصة؟

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي بسبب فرضه غرامة على الشركة الأمريكية جوجل قدرها 3.5 مليار دولار.

وقال ترامب، خلال منشور له على منصة تروث سوشيال، اليوم، إن "أوروبا اليوم ضربت شركة أمريكية عظيمة أخرى، جوجل، بغرامة قدرها 3.5 مليار دولار، مما أدى فعليًا إلى أخذ الأموال التي كانت ستذهب لولا ذلك إلى الاستثمارات والوظائف الأمريكية".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه "يضاف هذا إلى العديد من الغرامات والضرائب الأخرى التي تم فرضها على جوجل وشركات التكنولوجيا الأمريكية الأخرى، على وجه الخصوص".

وأشار ترامب "إلى أنه أمر غير عادل على الإطلاق، ولن يقبل دافعو الضرائب الأمريكيون به! وكما قلت من قبل، فإن إدارتي لن تسمح باستمرار هذه الإجراءات التمييزية، وعلى سبيل المثال، اضطرت شركة أبل إلى دفع غرامة قدرها 17 مليار دولار، والتي، في رأيي، لم يكن ينبغي فرضها".

وطالب الاتحاد الأوروبي بإعادة هذه الأموال، قائلا"يجب أن يستعيدوا أموالهم! لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا لشركة American Ingenuity الرائعة وغير المسبوقة".

وهدد ترامب الاتحاد الأوروبي في حال الامتناع عن إعادة الأموال سيقوم بإلغاء العقوبات، موضحًا "وإذا حدث ذلك، فسوف أضطر إلى بدء إجراء بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأمريكية التي تدفع الضرائب".