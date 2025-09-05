إعلان

"وصل إلى 4.3%".. معدل البطالة في أمريكا يسجل أعلى مستوى له منذ عام 2021

06:17 م الجمعة 05 سبتمبر 2025

معدل البطالة في أمريكا يسجل أعلى مستوى له

وكالات

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الجمعة، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2021، مشيرة إلى أن معدل التوظيف تباطأ من 79 ألف وظيفة في يوليو.

ووفقًا لبيان وزارة العمل الذي نقلته أسوشيتد برس، فإن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضاف 22 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، مع استمرار تباطؤ سوق العمل في ظل حالة عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب.

وزارة العمل الأمريكية، أكدت أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة، ارتفع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، على الرغم من أن عدد المطالبات ظل ضمن نطاق صحي.

ورد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت على إحصاءات العمل، قائلا "إن التقرير الصادر اليوم أظهر ضعف نمو الوظائف في أغسطس مخيب للآمال لكن من المتوقع أن يتحسن عند تعديل البيانات الشهر المقبل".

وزارة العمل الأمريكية معدل البطالة البطالة الأمريكية
