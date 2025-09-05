حكمت الهجري يوجه الشكر لـ"ترامب ونتنياهو"

وكالات

وجه حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء السورية، الشكر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس دونالد ترامب، وإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ودول التحالف الأوروبي لمساندتهم المستمرة للطائفة.

وطلب الهجري خلال بيان مصور، اليوم الخميس، من المجتمع الدولي بالتدخل لإنهاء معاناة أهالي السويداء، وفك الحصار الممنهج عليهم، والعمل على فتح المعابر الدولية.

وقال " شعبنا بإرادته الحرة عبر عن مطلبه بكيان مستقل، ونؤكد تمسكنا بقضية الإفراج عن المختطفين دون قيد أو شرط وقرانا وأراضينا المسلوبة يجب أن تعود إلى أهلها الأصليين فالحق لا يسقط بالتقادم ولا بالمساومات".

وأضاف "لن نتراجع عن حقنا في تقرير المصير مهما كانت التضحيات، أدعو المجتمع الدولي والدول المعنية إلى إعادة إعمار قرانا المنكوبة".