نائب البرهان: لن نتوقف عن القتال حتى استعادة كامل الأراضي السودانية

وكالات

أكد نائب القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول شمس الدين كباشي، الخميس، أن الجيش ماضٍ في معاركه حتى استعادة كامل التراب الوطني، قائلاً: "لا حديث عن التفاوض قبل تحرير كل شبر من السودان، عهدنا هو تحرير الأرض، ونحن نقاتل من أجل الشعب وبإسناده".

وأوضح كباشي أن الجيش يعمل على استعادة جميع المناطق في إقليم دارفور وفك الحصار عن مدينة الفاشر، التي تتعرض منذ أسابيع لهجمات متواصلة من ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وتكتسب الفاشر أهمية خاصة لكونها مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس، وسط تحذيرات دولية من تداعيات المعارك على المدنيين.

ومنذ مايو 2023، تفرض ميليشيا الدعم السريع حصاراً على الفاشر، وهي آخر مدينة رئيسية في دارفور ما زالت تحت سيطرة الجيش. وتشهد مناطق أخرى، خصوصاً ولايات كردفان، معارك عنيفة بين الطرفين؛ حيث تسيطر ميليشيا الدعم السريع على معظم شمال وغرب كردفان، بينما يحتفظ الجيش بسيطرته على جنوبها، بما في ذلك مدينة كادوقلي.

وبحسب الأمم المتحدة، أدى الصراع المستمر منذ منتصف أبريل 2023 إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص، فيما تقدر دراسات أكاديمية أمريكية عدد الضحايا بنحو 130 ألفاً. كما تسبب القتال في نزوح ولجوء نحو 15 مليون سوداني، وانتشار واسع للجوع والأزمات الإنسانية.

وانقسم السودان بفعل الحرب إلى مناطق نفوذ؛ حيث يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد، بينما تفرض ميليشيا الدعم السريع هيمنتها على معظم دارفور وأجزاء من الجنوب.