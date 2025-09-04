بابا الفاتيكان يطلب من الرئيس الإسرائيلي وقف إطلاق النار في غزة

ترجمة- عبدالله محمود

كشف الفاتيكان تفاصيل لقاء، البابا ليو والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الخميس، مؤكدًا أن البابا ناقش الوضع المأساوي في غزة، ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وجاء في البيان، أن البابا ليو دعا أيضا إلى إطلاق سراح الأسرى المتبقين الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية حماس، مجددا دعم الفاتيكان لحل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود.

وقال البيان: "من المأمول الاستئناف الفوري للمفاوضات لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى، وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار بشكل عاجل، وتسهيل الدخول الآمن للمساعدات الإنسانية إلى المناطق الأكثر تضررا، وضمان الاحترام الكامل للقانون الإنساني".

وفي وقت سابق، وجه والرئيس الإسرائيلي، الشكر لبابا ليو على الاجتماع اليوم الخميس في منشور على موقع أكس تويتر سابقًا، وقال إنه تلقى "ترحيبا حارا" في الفاتيكان.

وأضاف هرتسوغ "يجب على الزعماء الدينيين وجميع الذين يختارون طريق السلام أن يقفوا معًا في الدعوة إلى الإفراج الفوري عن الأسرى كخطوة أولى وأساسية نحو مستقبل أفضل للمنطقة بأكملها".