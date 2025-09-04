إعلان

رويترز: روسيا تطرد دبلوماسيًا إستونيا من موسكو

02:27 م الخميس 04 سبتمبر 2025

وزارة الخارجية الروسية

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إن موسكو أعلنت موظفا في السفارة الإستونية "شخصا غير مرغوب فيه" وطردته من البلاد.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أنه تم استدعاء القائم بالأعمال الإستوني في موسكو اليوم الخميس، إلى مبنى الوزارة.

وخلال الاجتماع، أعرب المسؤولون الروس عن احتجاجهم على إعلان إستونيا أحد موظفي السفارة الروسية في تالين "شخص غير مرغوب فيه" دون شرح للأسباب يوم 13 أغسطس الماضي.

وأوضحت الخارجية الروسية، أنه إجراءها ضد الدبلوماسي الإستوني جاء في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي 13 أغسطس الماضي، أعلنت إستونيا السكرتير الأول للسفارة الروسية في تالين شخصا غير مرغوب فيه، متهمة إياه بالمشاركة في محاولات لتقويض النظام الدستوري في البلاد.

وزارة الخارجية الروسية روسيا طرد دبلوماسي إستونيا
