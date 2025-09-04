حلفاء أوكرانيا يلتقون اليوم لمناقشة كيفية ردع روسيا عن الهجوم مجددا

موسكو/باريس- (د ب أ)

يلتقي حلفاء أوكرانيا الغربيون في باريس اليوم الخميس، للتوصل لخطة بشأن كيف يمكن ردع روسيا عن الهجوم مجددا في حال التوصل لاتفاق سلام، ولكن موسكو أوضحت مجددا أنه سوف يكون من الصعب الاتفاق.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في فلاديفوستوك، "هذه ليست ضمانات أمنية لأوكرانيا ولكن ضمان بعدم الأمن في القارة الأوروبية"، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

وأضافت زاخاروفا أن روسيا سوف تواصل رفض نشر أي قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا لمراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل.

وقالت زاخاروفا في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة باسيفيك الساحلية "لن تناقش روسيا التدخل الأجنبي غير المقبول بشدة في أوكرانيا الأمر الذي يقوض الأمن".

وفي اجتماع اليوم الخميس، الذي من المقرر أن يبدأ الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش)، يلتقي تحالف الإرادة الذي يضم نحو 30 دولة تعمل على خطة لتأمين سيادة أوكرانيا عندما تنتهي الحرب التي شنتها موسكو في فبراير/شباط 2022.

وتشمل المقترحات المطروحة على الطاولة تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية إلى جانب التزامات سياسية وعسكرية لكييف في حال شنت روسيا هجوما آخر على جارتها الأصغر منها.

ومن المسائل المثيرة للخلاف بالأخص ما إذا كان الشركاء سوف يرسلون قوات برية لأوكرانيا أو نشرها بالقرب من حدود البلاد لدعم الجيش الأوكراني.

وتتمثل مقترحات روسيا في تعيين الدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كقوى ضامنة. ولكن هذا سوف يشمل روسيا نفسها مما يعطيها حق نقض التدخل من جانب الدول الأخرى في صالح أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، لم يحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إخفاء قلة اهتمامه بأي اتفاق لا يعتبره في صالح روسيا.

وقال أمس الأربعاء، إن القتال في أوكرانيا سوف يستمر في حال لم يتم التوصل لاتفاق مع كييف.