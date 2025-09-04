زلزال جديد بقوة 7 ,4 درجة على مقياس ريختر يضرب أفغانستان

كابول- (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر شرق أفغانستان بالقرب من مدينة جلال آباد، بعد أيام من وقوع زلزال مميت، مما أثار مخاوف الناجين الذين ينتظرون الحصول على المساعدات.

وذكرت وكالة خاما برس الأفغانية أن زلزالا بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر ضرب شرق أفغانستان الساعة التاسعة وأربعين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الخميس، حسبما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكان مركز الزلزال بالقرب من جلال آباد بإقليم ننجارهار، ووقع على عمق 13 كيلومترا.

وتأتي هذه الهزة الأرضية بعد وقوع زلزال مميت في إقليم كونار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة الآلاف .

ومازالت عمليات الإنقاذ مستمرة في إقليم كونار، حيث يتواصل انتشال الجثث من أسفل الأنقاض، وتكافح وكالات الإغاثة للوصول إلى المناطق الجبلية النائية التي أغلقتها الانهيارات الأرضية.