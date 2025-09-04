إعلان

بينهم أطفال.. 9 شهداء إثر غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة غزة

06:19 ص الخميس 04 سبتمبر 2025

غارة إسرائيلية

وكالات

استشهد 9 فلسطينيين بينهم 4 أطفال، بينما أصيب آخرين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إثر غارات إسرائيلية على منازل وخيام نازحين بمدينة غزة.

ووقع شهداء وإصابات جراء قصف الطائرات الإسرائيلية خيام النازحين بمحيط برج الإيطالي في حي النصر بمدينة غزة.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال باستهداف الطائرات الإسرائيلية خيمة نازحين قرب "كيرفور" بحي تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة، بالإضافة إلى إصابة العشرات في قصف مدفعي استهدف خيمة نازحين بجوار مستشفى القدس في تل الهوا.

من جهة أخرى، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة حبيب في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وفي حي الشيخ رضوان، نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف مبان سكنية شرقا، وفجر روبوتا مفخخا في منازل سكنية، فيما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار شرق بركة الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، بحسب روسيا اليوم.

