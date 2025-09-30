

‎زار صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ولي عهد المملكة المغربية، معرض صور النسخة الحادية عشرة من جائزة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لتصوير الخيل العربي، والتي تنظم سنويا ضمن فعاليات معرض الفرس بمدينة الجديدة.

‎وكان في استقبال سموه، العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى المملكة المغربية، إلى جانب أديب شعبان رئيس اتحاد المصورين العرب وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد– الجهة المنظمة للجائزة.

‎وتجول ولي العهد في أقسام المعرض التي ضم أربعة محاور رئيسية: محور جمال الخيل العربي، ومحور التبوريدا “الفنتازيا”، ومحور فعاليات الخيول، ومحور تصوير الخيل بالفيديو، حيث استمع إلى شرح من فريق العمل حول طبيعة الأعمال المشاركة، وأبدى سموه إعجابه بالمستوى الفني الراقي وجودة الإخراج البصري للأعمال المقدمة، سواء الصور الفوتوغرافية أو المقاطع المرئية، والتي عكست إبداع المصورين في إبراز جماليات الخيل العربي.

‎كما أشاد بالتصميم الفني المبتكر للمعرض والجائزة، الذي استلهم روح التراث الإماراتي الأصيل وأضاف لمسات إبداعية جاذبة على المعروض من الأعمال.

‎وتوجه بالشكر والامتنان إلى الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تقديرا لرعايته واهتمامه بالخيل العربي وفعاليات الفروسية، وحرصه على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين المغرب والامارات البلدين الشقيقين.

‎وأثنى الأمير مولاي الحسن كذلك على ما يوليه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان من دعم ورعاية للمصورين العرب المتخصصين في تصوير الخيل العربي، بما يعزز مكانة هذا الفن على المستويين العربي والدولي.

‎وفي ختام الزيارة، قدم السفير العصري الظاهري و أديب شعبان، رئيس اتحاد المصورين العرب، هدية تذكارية له عبارة عن الجائزة الذهبية التي ترمز إلى الخيل العربي، والمصنوعة بإخراج فني متميز.