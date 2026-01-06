جيش الاحتلال يقتحم جامعة بيرزيت بالضفة الغربية وإصابة عدد من الطلاب

وكالات

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الثلاثاء، جامعة بيرزيت وسط الضفة الغربية، وقامت بقمع اعتصام طلابي تضامني مع الأسرى في السجون الإسرائيلية، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن حوالي 10 سيارات عسكرية اقتحمت الجامعة، في ساعات الظهر، وقامت بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع على الطلبة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وأعلن "الهلال الأحمر" الفلسطيني، أن طواقمه "قدمت العلاج لـ11 طالباً أصيبوا بجروح متفاوتة خلال الاقتحام" بينهم إصابات بالرصاص الحي.

كما أفادت مسؤولة العلاقات العامة في جامعة بيرزيت، نيردين الميمي، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عدداً من الطلبة أصيبوا خلال الاقتحام الإسرائيلي، بالإضافة إلى حالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي، حيث كان نحو 8 آلاف طالب متواجدين داخل الجامعة خلال الاقتحام.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلية "حطّمت البوابة الرئيسية للجامعة، واقتحمت عدة مبان وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية".

وأدانت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية اقتحام القوات الإسرائيلية لجامعة بيرزيت، معتبرة أن "هذه الاعتداءات تضرب بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرّم انتهاك حرمة الجامعات والمؤسسات التعليمية عموماً".