تايلاند تدعو كمبوديا إلى احترام وقف إطلاق النار بعد سقوط قذيفة

كتب : مصراوي

02:41 م 06/01/2026

تايلاند وكمبوديا

بانكوك- (د ب أ)

دعت تايلاند، اليوم الثلاثاء، جارتها كمبوديا إلى الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، بعد تعرض أراضيها لما يشتبه أنه هجوم بقذيفة.

وقال متحدث باسم الجيش التايلاندي إنه تم إطلاق قذيفة هاون من الجانب الكمبودي من الحدود، وقد سقطت صباح اليوم الثلاثاء داخل الأراضي التايلاندية.

وأوضح المتحدث أن كمبوديا أعلنت لاحقا بأن الحادث لم يكن متعمدا.

وتابع المتحدث بالقول إن الوحدة العسكرية التايلاندية في المنطقة المعنية وجهت تحذيرا إلى كمبوديا بضرورة توخي مزيد من الحذر.

وأضاف المتحدث أن تايلاند قد تضطر لاتخاذ إجراءات عسكرية مضادة في حال تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

وأفاد الجيش التايلاندي بتعرض جندي لإصابة طفيفة في الحادث، الذي وقع بمحافظة أوبون راتشاثاني شمال شرقي البلاد.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" التايلاندية أن وزارة الخارجية في بانكوك طالبت كمبوديا بتفسير ما جرى، ولكن الأخيرة لم تصدر أي بيان رسمي حتى الآن.

تايلاند كمبوديا وقف إطلاق النار سقوط قذيفة

