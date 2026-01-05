إعلان

بالصور.. لحظة نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته إلى محكمة نيويورك

كتب-عبدالله محمود:

06:09 م 05/01/2026
نقلت السلطات الأمريكية عبر طائرة مروحية، اليوم الإثنين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس من مقر احتجازهما إلى مقر محكمة فدرالي في نيويورك، وذلك للمثول أمامها.

ووثق موقع cnn الأمريكي، عبر مجموعة من الصور عملية نقل الرئيس الفنزويلي وزوجته من مركز الاحتجاز في العاصمة إلى محكمة في نيويورك.

ووسط إجراءات أمنية مشددة، نقل عملاء الفيدراليون مادورو إلى المحكمة، للمثول أمامها بتهم تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض عليه في فنزويلا.

رئيس فنزويلا محاكمة نيويورك اعتقال مادورو اختطاف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو ترامب

