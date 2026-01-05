كتب- محمد جعفر:

في مشهد غير مألوف، مثُل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمام محكمة فيدرالية في نيويورك، لتتحول أزمته مع الولايات المتحدة من صراع سياسي ممتد إلى مواجهة قضائية علنية داخل أروقة العدالة الأمريكية.

جلسة المحاكمة الأولى، التي جاءت عقب عملية اعتقال وُصفت بالدقيقة والاستثنائية (وفق الرواية الأمريكية)، فتحت فصلًا جديدًا في قضية تهزّ المشهد الدولي، وسط اتهامات ثقيلة تتعلق بالإرهاب المرتبط بالمخدرات والاتجار الدولي بالكوكايين، وتداعيات سياسية وقانونية تتجاوز حدود فنزويلا إلى الإقليم والعالم.

ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس يوم السبت الماضي، خلال عملية عسكرية أمريكية في كاراكاس، وقد نُقلا إلى الولايات المتحدة ويواجهان اتهامات فيدرالية تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة.

ومثل مادورو، البالغ من العمر 63 عامًا، أمام المحكمة الفيدرالية ليؤكد عدم إدانته في أربع تهم جنائية، هي: الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة رشاشة وأجهزة مدمرة، وقال مادورو عبر مترجم: "أنا بريء.. أنا لست مذنبًا.. أنا رجل محترم.. ما زلت رئيسًا لبلدي"، قبل أن يقاطعه قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ألفين هيلرستين.

وخلال المحاكمة، دفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ببراءته، يوم الاثنين، من تهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات، وذلك في أول جلسة تعقد بعد اعتقاله بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما أنكرت زوجته، سيليا فلوريس، التهم الموجهة إليها، وحددت المحكمة جلسة مقبلة في 17 مارس.

مشاهد من يوم المحاكمة

وفي صباح الاثنين، جرى نقل مادورو وزوجته، ويداه مقيدتان، من مركز احتجاز في بروكلين بواسطة حراس مسلحين يرتدون معدات تكتيكية إلى مروحية أقلتهما إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

وبدأت الجلسة عند الساعة 12:02 ظهرًا بتوقيت نيويورك (17:02 بتوقيت غرينتش)، حيث استعرض القاضي التهم الواردة في لائحة الاتهام، فيما استمع مادورو مرتديًا زي السجن البرتقالي والبيج عبر سماعات رأس بمساعدة مترجم، وطلب القاضي منه الوقوف لتأكيد هويته، كما أُبلغ هو وزوجته بحقهما في إخطار القنصلية الفنزويلية باعتقالهما.

وقال القاضي لمادورو: "لديك الحق في توكيل محامي مجانًا إذا لم تكن قادرًا على توكيل محامي، ويمكن إطلاق سراحك قبل بدء المحاكمة ما لم يكن هناك سبب يمنع ذلك"، فيما رد عليه مادورو بقوله: "لم أكن أعرف هذه الحقوق، وقد تم إبلاغي بها من قبل حضرتكم الآن".

وأكد مادورو خلال الجلسة: "أنا رئيس فنزويلا، وأعتبر نفسي أسير حرب.. لقد تم أسري في منزلي في كاراكاس".

مسار قانوني معقد

ويقول المدعون إن تورط مادورو في تهريب المخدرات يعود إلى فترة عمله في الجمعية الوطنية عام 2000، واستمر خلال توليه منصب وزير الخارجية، وصولًا إلى انتخابه رئيسًا عام 2013 خلفًا للرئيس الراحل هوجو تشافيز.

من جانبه، توقع باري بولاك، محامي مادورو، معركة قانونية كبيرة ومعقدة بشأن ما وصفه بـ"الاختطاف العسكري" لموكله، مشيرًا إلى أن مادورو لم يطلب الإفراج عنه في هذه المرحلة، مع إمكانية القيام بذلك لاحقًا.

بدوره، قال محامي فلوريس، مارك دونيلي، إن موكلته تعرضت لإصابات بالغة، بينها كدمات شديدة في الأضلاع، وطالب بإجراء أشعة سينية وفحص طبي شامل لها.

اتهامات بتهريب الكوكايين

تتهم السلطات الأمريكية مادورو بالإشراف على شبكة لتهريب الكوكايين تعاونت مع جماعات عنيفة، من بينها كارتلات سينالوا وزيتاس المكسيكية، ومتمردو حركة "فارك" الكولومبية، وعصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية، ومن جانبه نفي مادورو هذه الاتهامات منذ سنوات، معتبرًا إياها غطاءً لما وصفه بمخططات إمبريالية تستهدف احتياطيات فنزويلا النفطية الضخمة.

وفي هذا السياق، لم يُخفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في الوصول إلى ثروات فنزويلا النفطية، إذ قفزت أسهم شركات النفط الأمريكية يوم الاثنين على خلفية احتمالات فتح الباب أمام هذه الاحتياطيات.

تداعيات داخلية ودولية

وبينما كان قادة العالم ومسؤولون أمريكيون يناقشون أبعاد الاعتقال غير المسبوق لرئيس دولة، أعلنت فنزويلا حالة طوارئ، ونُشر أمر رسمي يوم الاثنين يوجه الشرطة بتفتيش واعتقال أي شخص يدعم العملية الأمريكية التي نُفذت يوم السبت.

وعلى الصعيد الدولي، ناقش مجلس الأمن الدولي تداعيات الغارة، وسط إدانات من روسيا والصين وحلفاء فنزويلا اليساريين. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه إزاء الاستقرار في فنزويلا وشرعية الضربة الأمريكية، واصفًا إياها بأنها أبرز تدخل أمريكي في أمريكا اللاتينية منذ غزو بنما عام 1989.

وكان المدعون الفيدراليون في نيويورك قد وجهوا أول اتهاماتهم لمادورو عام 2020 ضمن قضية موسعة ضد مسؤولين فنزويليين حاليين وسابقين، ومقاتلين كولومبيين، قبل أن تضيف لائحة اتهام محدثة نُشرت يوم السبت تفاصيل جديدة وأسماء متهمين إضافيين، من بينهم سيليا فلوريس.

وتعتبر الولايات المتحدة مادورو "ديكتاتورًا غير شرعي" منذ إعلانه الفوز في انتخابات عام 2018، التي شابتها اتهامات بوجود مخالفات جسيمة.