قادة أوروبا يتحدون ترامب: جرينلاند ملك شعبها وقضيتها أولوية لنا

كتب : مصراوي

02:15 م 06/01/2026 تعديل في 02:23 م

جرينلاند

وكالات

أعرب قادة القوى الأوروبية الكبرى عن دعمهم للدنمارك وجرينلاند اليوم الثلاثاء في بيان مشترك، قائلين إن الجزيرة القطبية الشمالية ملك لشعبها، وذلك في أعقاب تجدد اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاستيلاء على الإقليم الدنماركي.

وجاء في البيان الصادر عن قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا وبريطانيا والدنمارك: "إن جرينلاند ملك لشعبها. ومن حق الدنمارك وغرينلاند، وحدهما، أن تقررا الأمور المتعلقة بالدنمارك وجرينلاند".

وقال القادة إن الأمن في القطب الشمالي يجب أن يتحقق بشكل جماعي مع حلفاء الناتو، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وجاء في البيان: "أوضح حلف الناتو أن منطقة القطب الشمالي تمثل أولوية قصوى، وأن الحلفاء الأوروبيين يكثفون جهودهم في هذا الصدد. وقد قمنا، إلى جانب العديد من الحلفاء الآخرين، بزيادة وجودنا وأنشطتنا واستثماراتنا، للحفاظ على أمن القطب الشمالي وردع الخصوم".

قال ترامب مراراً وتكراراً إنه يريد السيطرة على جرينلاند، وصرح لمجلة ذا أتلانتيك يوم الأحد: "نحن بحاجة إلى جرينلاند، بالتأكيد. نحن بحاجة إليها للدفاع".

أدت العملية العسكرية الأمريكية التي جرت في نهاية الأسبوع، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى تجدد المخاوف بين حلفاء واشنطن في الناتو من أن جرينلاند قد تواجه سيناريو مماثلاً.

وجرينلاند، أكبر جزيرة في العالم ويبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست عضواً مستقلاً في حلف شمال الأطلسي ولكنها مشمولة بعضوية الدنمارك في التحالف العسكري الغربي.

يُعدّ الموقع الاستراتيجي للجزيرة بين أوروبا وأمريكا الشمالية موقعاً بالغ الأهمية لنظام الدفاع الصاروخي الباليستي الأمريكي. كما تتوافق ثروتها المعدنية مع طموح واشنطن لتقليل الاعتماد على الصادرات الصينية.

جرينلاند القادة الأوروبيون الدنمارك الجزيرة القطبية الشمالية دونالد ترامب الاستيلاء على الإقليم الدنماركي

