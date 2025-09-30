طهران- (أ ب)

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن 12 إيرانيا محتجزين في الولايات المتحدة بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني سيتم إعادتهم إلى إيران خلال الأيام المقبلة.

وقال التلفزيون الرسمي الإيراني، نقلا عن المدير العام للشؤون البرلمانية بوزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوشابادي، إن نحو 400 إيراني سيعودون إلى البلاد في إطار اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال نوشابادي إن الغالبية العظمى من هؤلاء الأشخاص كانوا دخلوا الولايات المتحدة من المكسيك بشكل غير قانوني، فيما واجه البعض الآخر مشاكل تتعلق بالهجرة.

ولم تقر الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاق ترحيل مع إيران.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أول من أورد نبأ الترحيل.

وقال نوشابادي إن أول طائرة تقل إيرانيين ستصل خلال يوم أو يومين بعد توقف في قطر، فيما لم تؤكد السلطات القطرية ذلك.

وفي الفترة التي سبقت الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979 وما بعدها، فر عدد كبير من الإيرانيين إلى الولايات المتحدة. وعلى مدى العقود التالية، تعاملت واشنطن بحساسية مع قبول الفارين من إيران بسبب الاضطهاد الديني أو الجنسي أو السياسي لمنحهم حق الإقامة. وانتقدت إيران واشنطن لاستضافتها معارضين إيرانيين وغيرهم في الماضي.

ولا يزال من غير الواضح ما الذي تغير الآن في السياسة الأمريكية. ومع ذلك، فمنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، شدد القيود على المقيمين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال نوشابادي إن السلطات الأمريكية اتخذت هذا القرار بشكل أحادي دون إجراء مشاورات مع إيران.