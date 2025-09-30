قطر: سلمنا حماس خطة إنهاء الحرب والوقت مبكر للرد

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن بلاده سلّمت، بالتنسيق مع مصر، حركة حماس خطة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، موضحًا أن وفد الحركة التفاوضي وعد بدراستها، وأن الوقت ما زال مبكرًا لتقديم رد رسمي.

وأضاف الأنصاري، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن قطر تقدر عالياً التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في غزة، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو وقف العدوان وإنهاء معاناة السكان وتجويعهم.

وأكد أن الدوحة التزمت منذ بداية الحرب بالعمل على إدخال المساعدات الإنسانية ووقف التصعيد، موضحًا أن الجهود القطرية والمصرية والتركية تُبذل بشكل جماعي ومنسق من أجل إنهاء الحرب.

وتابع: "التزامنا راسخ بتقديم كل ما يلزم لوقف الحرب في غزة وإعادة إعمارها".

كما أشار المتحدث إلى أن الخطوة الأولى بشأن خطة إنهاء الحرب تتمثل في التوصل إلى توافق بين جميع الأطراف، لافتًا إلى أن ما سمعته قطر من الإدارة الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن قبوله خطة ترامب.

وبشأن القصف الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، شدد الأنصاري على أن قطر تحتفظ بحقوقها القانونية، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة للدوحة هي الحفاظ على سيادة الدولة وسلامة المواطنين والمقيمين، مضيفًا أن الأساس الذي تعتمد عليه بلاده هو الضمانات المقدمة بعدم تكرار الهجوم.

وأوضح أن قطر، منذ اليوم الأول للحرب، لم تتأخر في أي جهد يهدف لإنهاء القتال أو دعم سكان القطاع، مؤكدًا أن تركيزها ينصب على تجنب تكرار أي اعتداء مشابه وحماية أراضيها.