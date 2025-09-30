نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية غير مكتوب في اتفاق السلام

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لم يوافق على إقامة دولة فلسطينية خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن هذا ليس مكتوبًا بالاتفاق.

وأكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "سيبقى في الجزء الأكبر من غزة"، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس "أ.ف.ب".

وأمس الاثنين، عقد الرئيس الأمريكي مؤتمرًا صحفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، وقال نتنياهو، إنه يدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووصفها بأنها "خطوة حاسمة" نحو إنهاء الحرب وتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأعلن البيت الأبيض، مساء الاثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.