واشنطن- (أ ب)

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث، اليوم الثلاثاء، الحديث أمام المئات من المسؤولين العسكريين الأمريكيين، بعدما طلبت وزارة الدفاع بشكل مفاجئ من كبار القادة الأمريكيين من جميع أنحاء العالم الاجتماع في قاعدة عسكرية بولاية فرجينيا دون الكشف عن السبب بشكل علني.

وأثار الاجتماع المقرر في قاعدة مشاة البحرية بكوانتيكو، قرب واشنطن، تكهنات واسعة حول الغرض والقيمة من استدعاء هذا العدد الكبير من الجنرالات والأدميرالات إلى مكان واحد، خاصة أن العديد منهم يتمركزون في أكثر من عشر دول، وبينها مناطق صراع في الشرق الأوسط وأماكن أخرى.

ورغم أن الاجتماعات بين كبار القادة العسكريين والقادة المدنيين ليست بالأمر الجديد، أشار خبراء إلى أن حجم الاجتماع، والسرعة التي دعي بها إليه، والغموض الذي أحاط به، أمور غير اعتيادية على الإطلاق.

وقال مارك كانسيان، المستشار البارز لدى "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" والكولونيل متقاعد في مشاة البحرية: "إن فكرة أن الوزير سيتحدث إلى الجنرالات ويعرض عليهم رؤيته لإدارة الوزارة، وربما أيضا استراتيجيته وتنظيمه، أمر منطقي تماما".

وأضاف كانسيان:" ما يبعث على الحيرة هو سبب الإعلان عن الاجتماع قبل مدة قصيرة من انعقاده، ولماذا يعقد بالحضور الشخصي (وجها لوجه)، وما الذي قد ينطوي عليه ذلك".

ويأتي هذا الغموض في الوقت الذي تواجه فيه البلاد احتمال إغلاق حكومي هذا الأسبوع، وفي الوقت الذي قام فيه هيجسيث، الذي شدد بقوة على الفعالية القتالية وما يسميه "روح المحارب"، باتخاذ عدة إجراءات غير اعتيادية وليس لها ما يفسرها، من بينها خفض عدد الضباط برتبة جنرال وإقالة قادة عسكريين بارزين آخرين.