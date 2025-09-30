

وكالات

أعلنت شركة DeepSeek الصينية عن إصدار تجريبي جديد لنموذج مساعدها الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت الشركة في بيان نشرته على صفحتها على شبكة WeChat إلى أن نموذج DeepSeek-V3.2-Exp الجديد شهد تحسينات في كفاءة التدليل والاستدلال، وأصبحت تكلفة خدماته أقل في واجهة التطبيقات API.

وأضافت أن إطلاق النموذج الجديد يمثل خطوة وسطية نحو إطلاق بنية الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي.

كانت DeepSeek قد أعلنت في يناير الماضي عن نسخة R1 من مساعدها الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن "تلك النسخة لا تقل أهمية عن برمجيات الذكاء الاصطناعي ChatGPT"، وبعد إطلاق تلك النسخة احتل تطبيق DeepSeek المرتبة الأولى من حيث عدد التحميلات في متجر App Store في العديد من البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، وأثر هذا النجاح بشكل ملحوظ على شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة.

يأتي الإعلان عن هذا الإصدار التجريبي في الوقت الذي تشهد فيه أسواق برامج الذكاء الاصطناعي منافسة كبيرة بين الشركات ومن ضمنها DeepSeek التي تسعى لمنافسة برمجيات OpenAI و"جوجل" و"ميتا" وأمازون" و"إنفيديا" وغيرها.

كما تسعى تلك الشركات لإدخال الذكاء الاصطناعي إلى الأجهزة الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث عبر الإنترنت وفي العديد من المجالات التقنية الاخرى، وفقا لروسيا اليوم.