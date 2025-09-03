حماس: جرائم إسرائيل تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض استقرار المنطقة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن جرائم جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض استقرار المنطقة والعالم.

وطالبت حماس في بيان لها الأربعاء، منظمة الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب الفلسطيني، والاستهداف المتعمد للقطاع الطبي جريمة الحرب وانتهاك القوانين الإنسانية الدولية.

وأكدت حماس، أن جيش الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة ضمن مخطط الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينين عن طريق تنفيذ الحصار الخانق وتجويع المدنيين والتدمير الممنهج لمدينة غزة، لافتًا إلى أن مجزرة عائلة الجريسي شمالي غزة، جريمة حرب مروعة تؤكد فاشية الاحتلال.

وفي وقت سابق، أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وقال قيادي القسام، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأربعاء، إن "باكورة عملياتنا كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق علميته، وشاهدو عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".