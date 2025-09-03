إعلان

المقاومة عن عربات جدعون 2 الإسرائيلية: "عصا موسى" ستحمل المعجزات

05:52 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

كتائب القسام

وكالات

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وقال قيادي القسام، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأربعاء، إن "باكورة عملياتنا كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق علميته، وشاهدو عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أعلن بدء المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار زامير، إلى أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ووطنية، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

اقرأ أيضا:

وثيقة إسرائيلية تكشف فشل عربات جدعون وتؤكد: حماس امتلكت شروط الانتصار

كتائب القسام عملية عربات جدعون 2 عمليات عصا موسى حماس رئيس الأركان الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي
