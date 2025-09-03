المقاومة عن عربات جدعون 2 الإسرائيلية: "عصا موسى" ستحمل المعجزات

وكالات

أعلن مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقامة الإسلامية "حماس"، إطلاق سلسلة عمليات "عصا موسى" ردا على عملية عربات جدعون 2 الإسرائيلية.

وقال قيادي القسام، في تصريحات لقناة "الجزيرة"، الأربعاء، إن "باكورة عملياتنا كانت في حي الزيتون وجباليا بعد ساعات من إعلان العدو إطلاق علميته، وشاهدو عيانا جاهزية مجاهدينا وما هذا إلا غيض من فيض ما ينتظره في غزة".

وشدد القيادي القسّامي، على أن "كما أفشلت (حجارة داود) عربات جدعون بإقرار الاحتلال ستحمل (عصا موسى) المعجزات".

وكان رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أعلن بدء المرحلة الثانية من عملية عربات جدعون في غزة لتحقيق أهداف الحرب.

وأشار زامير، إلى أن إعادة الأسرى مهمة أخلاقية ووطنية، مؤكدا على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيواصل ضرب مراكز ثقل حماس حتى هزيمتها.

