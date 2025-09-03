إعلان

بعد إعلان نيته الاعتراف بدولة فلسطين.. نتنياهو: رئيس وزراء بلجيكا زعيم ضعيف

05:24 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفير زعيم ضعيف يسعى لإرضاء الإرهاب.

ويأتي هجوم نتنياهو على رئيس الوزراء البلجيكي، عقب إعلانه حكومته نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

ويوم أمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، لكن بشروط.

وأشار بريفو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى "المأساة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في غزة"، فضلا عن "العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي" و"فشلها في منع خطر الإبادة الجماعية" كأسباب وراء هذا القرار.

وأضاف وزير الخارجية: "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام حكومتهم للقانون الدولي والإنساني واتخاذ إجراءات لمحاولة تغيير الوضع القائم على الأرض".

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي فيفير زعيم ضعيف يسعى لإرضاء الإرهاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتراف بلجيكا بالدولة الفلسطينية
