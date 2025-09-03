إعلان

وزير خارجية روسيا: الهند لم ترضخ للضغط الأمريكي ولم تتخل عن شراء النفط من موسكو

03:55 ص الأربعاء 03 سبتمبر 2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تثمن موقف الهند التي لم ترضخ للضغط من قبل الولايات المتحدة ولم تتخل عن شراء النفط من روسيا.

وقال لافروف، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعرف الجميع، لم يهدد بفرض رسوم مرتفعة على منتجات عدد من شركاء روسيا التجاريين فحسب.

وتابع: "مثل هذه الرسوم قد فرضها، على سبيل المثال على الهند التي تعتبر شريكا استراتيجيا مميزا لنا، ومستهلكا كبيرا للسلع الروسية، وخصوصا المواد الهيدروكربونية".

وأضاف: "نحن نثمن عدم رضوخ نيودلهي للضغط ومواصلتها الالتزام بمبادئ التجارة الحرة"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت في أغسطس الماضي رسوما إضافية على الصادرات الهندية بنسبة 25%، لتصل إلى 50% بسبب شراء الهند النفط والمشتقات النفطية الروسية، وذلك لغرض تقليص العائدات النفطية الروسية من أجل التأثير على موقف موسكو تجاه تسوية النزاع في أوكرانيا.

