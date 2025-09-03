ترامب: الأخبار الخاصة بصحتي كاذبة.. ونبني أقوى منظومة دفاع في العالم



وكالات

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التقارير المتداولة بشأن حالته الصحية، مؤكدًا أن كل هذه التقارير محض أخبار كاذبة.

وأعلن الرئيس ترامب نقل مقر قيادة الفضاء من كولورادو سبرينجز بولاية كولورادو إلى هانتسفيل بولاية ألاباما، في خطوة من شأنها أن تثير انتقادات من الديمقراطيين وربما تكلف مئات الملايين من الدولارات.

وتصب هذه الخطوة في مصلحة ولاية دعمت ترمب بأغلبية ساحقة خلال المرات الثلاث التي ترشح فيها لرئاسة البلاد عن الحزب الجمهوري.

قال ترامب: "نحن نحب ألاباما، حققت أغلبية فيها بفارق 47 نقطة فقط، مع ذلك، لا أعتقد أن ذلك أثر على قراري".

ويمثل هذا القرار تراجعًا عن خطوة اتخذت في عهد إدارة الرئيس السابق جو بايدن متمثلة في اتخاذ كولورادو سبرينجز مقرا دائما لأحدث قيادة قتالية للجيش.

وقدر مسؤولو الدفاع في وقت سابق تكلفة نقل المقر الرئيسي بمئات الملايين من الدولارات مع استغراق الأمر 3 إلى 4 سنوات، إذ بدأ العمل في المقر بكامل طاقته في ديسمبر.

وتشير سجلات للكونجرس إلى أن نحو 1700 فرد يعملون في قيادة الفضاء.

وتأسست قيادة الفضاء عام 2019 في عهد إدارة ترمب الأولى، وهي مسؤولة عن العمليات العسكرية خارج الغلاف الجوي للأرض وحماية الأقمار الصناعية الأمريكية من التهديدات المحتملة.

في السياق ذاته، أكد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبني القبة الذهبية، وستكون أفضل منظومة دفاع في العالم.

وتطرق ترامب للحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أنه يتابع الأمر عن كثب بين البلدين، مشيرا إلى أن روسيا وأوكرانيا خسرتا أكثر من 7 آلاف جندي الأسبوع الماضي، مضيفًا: "أريد للحرب أن تنتهي"، وفقا للغد.

وعبر الرئيس الأمريكي عن شعوره بخيبة أمل شديدة تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقال دون الخوض في التفاصيل، إن إدارته تعتزم اتخاذ بعض الإجراءات لخفض أعداد القتلى في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال ترامب، في مقابلة مع أحد البرامج الإذاعية: "أشعر بخيبة أمل كبيرة تجاه الرئيس بوتين، يمكنني قول ذلك، وسنفعل شيئا للمساعدة في الإبقاء على حياة الناس".

وفي ختام تصريحاته، قال ترمب إنه سيرسل الحرس الوطني إلى شيكاغو، مؤكدا أن واشنطن اليوم أكثر أمانًا وأن معدل الجريمة انخفض.

وفي 11 أغسطس الماضي، أعلن ترامب أنه سينشر الحرس الوطني والشرطة الفيدرالية في واشنطن، في محاولة للسيطرة على انتشار الجريمة في عاصمة البلاد.

وأوضح الرئيس الجمهوري في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه يخطط لوضع شرطة العاصمة واشنطن تحت السيطرة المباشرة للحكومة الفدرالية مع إرسال الحرس الوطني.

وتواجه المدينة ذات الغالبية الديمقراطية اتهامات من السياسيين الجمهوريين بأنها مرتع للجريمة وبؤرة للمشردين، في وقت تشهد معدلات العنف تراجعا.

وقال ترامب: "هذا هو يوم التحرير في واشنطن دي سي، ونحن سنسترد عاصمتنا".

ويتهم ترامب، المُدان من القضاء الأمريكي الذي أصدر عفوا بحق 1500 شخص شاركوا في اقتحام مقر الكابيتول في واشنطن عام 2021، الشرطة والنيابة العامة بأنهما غير صارمين بما يكفي.

وفي 25 أغسطس، أعلن الجيش الأمريكي أن قوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن بطلب من الرئيس دونالد ترامب في إطار حملته لمكافحة الجريمة، بدأت بحمل السلاح.

وأوضح الجيش، في بيان، أنه اعتبارًا من وقت متأخر من مساء 24 أغسطس 2025، بدأ عناصر القوة الخاصة المشتركة في واشنطن حمل أسلحة الخدمة.

ولفت البيان إلى أنه لا يسمح للجنود باستخدام السلاح إلا كوسيلة أخيرة وفقط ردا على خطر داهم بالموت أو بإصابة جسدية بالغة.