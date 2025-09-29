ترامب: نتنياهو "محارب" والإسرائيليون كانوا كرماء بالتخلي عن قطاع غزة

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "محارب" وأن إسرائيل "محظوظة بوجوده"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الشعب في المنطقة "يريد السلام والتطبيع" بعد أشهر من الحرب الدامية في غزة.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلان عن خطة لوقف الحرب في غزة، أن الجميع يريد انتهاء الحرب في غزة، واستعادة الأسرى، وتحقيق السلام، مؤكدًا أن حركة حماس "انتُخبت من قبل الفلسطينيين"، وأن إسرائيل انسحبت من غزة، لكن ما حدث بعد ذلك لم يكن سلامًا.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الإسرائيليين كانوا كرماء بتخليهم عن قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن "الكثير من الفلسطينيين يتمنون العيش بسلام، وهؤلاء يحظون بدعمي الكامل".

كما دعا ترامب الفلسطينيين إلى "إدانة الإرهاب بشكل كامل"، مشددًا على أن خطته لحل النزاع "تدعو إلى إنهاء الحرب فورًا، واستعادة الرهائن، وإرساء ظروف مستدامة لأمن إسرائيل ونجاح الفلسطينيين في الوقت نفسه".

وأعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الإثنين، رسميًا خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، والتي تضمنت 20 نقطة أبرزها: أن تكون غزة منطقة منزوعة التطرف وخالية من الإرهاب ولا تشكل تهديدًا لجيرانها، وإعادة إعمار غزة بشكل يضمن حياة كريمة لسكانها الذين عانوا كثيرًا.