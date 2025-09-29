قطر: إسرائيل اعتذرت عن هجومها على الدوحة وتعهدت بعدم تكرار الأمر

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا عن الهجوم الذي استهدف أراضي دولة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم خلال الاتصال اعتذاره عن انتهاك السيادة القطرية، متعهدًا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي الدولة في المستقبل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على رفض دولة قطر التام والقاطع لأي مساس بسيادتها تحت أي ظرف، مشددًا على أن حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى.

كما رحّب المسؤول القطري بالتعهدات التي قُدمت بشأن ضمانات حماية قطر من أي استهداف مستقبلي، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد الدوحة لمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة، ضمن المبادرة المطروحة من الرئيس الأمريكي.

يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن منذ قليل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر، وأكد أن مثل هذا الهجوم لن يتكرر في المستقبل، كما أبدى أيضًا أسفه البالغ لمقتل رجل أمن قطري دون قصد خلال الضربة الصاروخية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل الأراضي القطرية.