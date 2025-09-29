إعلان

قطر: إسرائيل اعتذرت عن هجومها على الدوحة وتعهدت بعدم تكرار الأمر

كتب : مصراوي

09:36 م 29/09/2025

هجوم إسرائيل على قطر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن إسرائيل قدمت اعتذارًا رسميًا عن الهجوم الذي استهدف أراضي دولة قطر، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت الخارجية في بيان لها، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قدّم خلال الاتصال اعتذاره عن انتهاك السيادة القطرية، متعهدًا بعدم تكرار أي استهداف لأراضي الدولة في المستقبل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على رفض دولة قطر التام والقاطع لأي مساس بسيادتها تحت أي ظرف، مشددًا على أن حماية المواطنين والمقيمين في قطر أولوية قصوى.

كما رحّب المسؤول القطري بالتعهدات التي قُدمت بشأن ضمانات حماية قطر من أي استهداف مستقبلي، مؤكدًا في الوقت ذاته استعداد الدوحة لمواصلة العمل من أجل إنهاء الحرب في غزة، ضمن المبادرة المطروحة من الرئيس الأمريكي.

يذكر أن البيت الأبيض، قد أعلن منذ قليل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعرب عن أسفه لانتهاك إسرائيل لسيادة دولة قطر، وأكد أن مثل هذا الهجوم لن يتكرر في المستقبل، كما أبدى أيضًا أسفه البالغ لمقتل رجل أمن قطري دون قصد خلال الضربة الصاروخية التي استهدفت قيادات من حركة حماس داخل الأراضي القطرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم إسرائيل على قطر الدوحة اعتذار إسرائيل لقطر نتنياهو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

أحداث مثيرة بعد فوز الأهلي على الزمالك.. رد فعل زيزو وإمام عاشور ومشادات المدرجات- بث مباشر
فيديو| ترامب يشكر السيسي: ساهم بشكل كبير في الوصول لخطة إنهاء حرب غزة