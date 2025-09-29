إعلان

"ترامب بلازا".. دار الأركان السعودية ومنظمة ترامب تطلقان مشروع جديد بجدة

08:50 م 29/09/2025

أعلنت شركة دار الأركان بالشراكة مع منظمة ترامب عن إطلاق مشروع عقاري جديد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية تحت اسم "مانهاتن"، ويحمل العلامة التجارية "ترامب بلازا"، باستثمارات تقدر بنحو مليار دولار أمريكي.

ويأتي هذا المشروع بعد الإعلان عن العمل في برج ترامب العملاق بمدينة جدة، ليعزز من حضور العلامة التجارية العالمية في السوق العقاري السعودي. وسيتضمن المشروع عدة مكونات تجارية وسكنية تحت مظلة العلامة التجارية الفعّالة لمنظمة ترامب، تشمل: "برج ترامب"، و "ترامب بلازا".

وقال إريك ترامب، رئيس منظمة ترامب: "يسعدنا أن نعلن عن إطلاق مشروعنا التطويري الثاني المهم في السعودية بالتعاون مع دار حلوبال".

وأضاف: يقع المشروع على طريق الملك عبد العزيز في جدة، ويبلغ حجمه الاستثماري مليار دولار أمريكي، وهو مشروع متعدد الاستخدامات يضم مساكن فاخرة، شققًا فندقية، مكاتب، منازل تاون هاوس حصرية، إضافة إلى مساحات خضراء مستوحاة من سنترال بارك في قلب مانهاتن، والتي نعمل على تقديمها في قلب جدة.

