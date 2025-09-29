أكسيوس: نتنياهو اعتذر لرئيس وزراء قطر عن هجوم الدوحة

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، واعتذر خلاله عن انتهاك بلاده لسيادة دولة قطر في الهجوم الذي استهدف العاصمة الدوحة مؤخرًا.

وقال المصدر، إن نتنياهو أعرب أيضًا عن أسفه لمقتل ضابط الأمن القطري خلال الهجوم. كما أكد أن الاتصال جرى خلال لقاء نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

ويوم 9 سبتمبر الجاري، شنت إسرائيل غارة جوية باسم "قمة النار" استهدف قيادة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.