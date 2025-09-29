إعلان

الصين: الدولة الفلسطينية حق وطني وليست مكافأة

كتب : مصراوي

06:42 م 29/09/2025

مندوب الصين بمجلس الأمن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أكد مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي، أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وليست مكافأة".

وقال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن إسرائيل لا تزال تتوسع في سياستها الاستيطانية وتتصالح مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الصين مجلس الأمن دولة فلسطين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الزمالك.. حسام عبدالمجيد يسجل