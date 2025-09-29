الصين: الدولة الفلسطينية حق وطني وليست مكافأة

وكالات

أكد مندوب الصين بمجلس الأمن الدولي، أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو حق وطني غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وليست مكافأة".

وقال مندوب الصين بمجلس الأمن، إن إسرائيل لا تزال تتوسع في سياستها الاستيطانية وتتصالح مع عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

ويعقد مجلس الأمن الدولي (يضم المجلس في عضويته 15 عضوا منهم 5 دائمو العضوية يتمتعون بحق النقض "الفيتو")، اليوم الاثنين، اجتماعًا حول الوضع في الشرق الأوسط، بما فيه القضية الفلسطينية.

ويأتي اجتماع مجلس الأمن اليوم في آخر أيام المناقشة العامة رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث استعرض قادة ومسؤولي الدول أولوياتهم الوطنية ورؤيتهم للتصدي للتحديات المشتركة.