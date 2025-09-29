إعلان

ميدفيديف يُحذر أوروبا من الخطر النووي للحرب مع روسيا

كتب : مصراوي

05:51 م 29/09/2025

دميتري ميدفيديف

د ب أ

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم (الإثنين)، إن أوروبا لا يمكن أن تتحمل حرباً ضد روسيا، محذراً من أن ارتكاب قادتها خطأ شن مثل هذه الحرب قد يؤدي إلى تصعيد خطير يصل إلى صراع باستخدام أسلحة دمار شامل.

وذكر ميدفيديف عبر تطبيق تليجرام، أن روسيا لا تسعى وراء مثل هذه الحرب، بما في ذلك مع "أوروبا القديمة الباردة".

وقال ميدفيديف في تصريحات عن القوى الأوروبية: "إنهم ببساطة لا يستطيعون تحمل حرب مع روسيا... خطر واقعة قاتلة يظل قائماً دائماً".

وأضاف ميدفيديف، الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: "مثل هذا الصراع ينطوي على خطر حقيقي جداً بالتصعيد إلى حرب باستخدام أسلحة دمار شامل".

دميتري ميدفيديف الحرب مع روسيا الخطر النووي أوروبا

