إعادة محاكمة شركتي طيران حول تحطم طائرة قتلت 228 راكبًا في 2009

وكالات

عادت كارثة تحطم رحلة الخطوط الجوية الفرنسية "إيه إف 447" إلى الواجهة القضائية بعد أكثر من 16 عاماً على وقوعها، حيث تبدأ محكمة الاستئناف في باريس اليوم الاثنين جلسات إعادة المحاكمة بحق شركتي "إير فرانس" و"إيرباص" بتهمة القتل غير العمد.

كانت الطائرة المنكوبة، وهي من طراز "إيرباص إيه 330"، في طريقها من ريو دي جانيرو إلى باريس عندما اختفت من شاشات الرادار في الأول من يونيو 2009 عقب تعرضها لعاصفة، قبل أن تسقط في المحيط الأطلسي وتودي بحياة جميع الركاب الـ228.

القضية التي طالما نفت الشركتان مسؤوليتهما عنها، قد تترتب عليها غرامات تصل إلى 225 ألف يورو (263 ألف دولار). ويصف خبراء الطيران الحادثة بأنها الأكثر دموية في تاريخ "إير فرانس".

وقد استغرق تحديد ملابسات الكارثة سنوات طويلة، إذ لم يُعثر على الصندوق الأسود والطائرة وجثامين الضحايا الأخيرة إلا في مايو 2011 من عمق يقارب أربعة آلاف متر.