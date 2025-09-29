عودة الكهرباء بشكل كبير في بيلجورود الروسية بعد هجوم أوكراني

موسكو- (د ب أ)

تعاني مدينة بيلجورود الروسية اليوم الإثنين، من تداعيات الهجمات الأوكرانية على محطة كهرباء رئيسية مطلع الأسبوع.

وبعد انقطاع للتيار الكهربائي على مستوى واسع النطاق مساء أمس الأحد، قال الحاكم الإقليمي فياشيسلاف جلادكوف عبر تطبيق تليجرام، إن الكهرباء عادت لكثير من المنازل خلال الليل.

ومن المتوقع أن تعود المدارس ودور الحضانة للعمل بشكل طبيعي اليوم الإثنين، رغم أن إمدادات المياه الساخنة مازالت محدودة.

وهذا هو أول انقطاع كبير للكهرباء تعاني منه بيلجورود الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية، منذ الحرب التي بدأت قبل أكثر من ثلاثة أعوام ونصف.

وقال مسؤولون روس إن أوكرانيا استخدمت قذائف مدفعية وطائرات مسيرة لاستهداف منشأة بنية تحتية للطاقة غير محددة. وأظهر فيديو وصور من المدينة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 300 ألف نسمة أن الهدف كان محطة للتدفئة والطاقة .

ولطالما ضربت أوكرانيا العاصمة الإقليمية بيلجورود والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه، بشكل رئيسي بالطائرات المسيرة، في إطار حملتها الدفاعية ضد الغزو الروسي. والهدف هو تدمير اللوجستيات العسكرية الروسية.

ومن جانبها تشن روسيا هجمات واسعة النطاق منذ فترة طويلة على البنية التحتية الأوكرانية للطاقة مما يسفر عن أضرار أكبر بكثير.