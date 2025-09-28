إعلان

يوم 1 أكتوبر.. انطلاق قارب يحمل صحفيين دوليين وأطباء نحو غزة

كتب : مصراوي

10:09 م 28/09/2025

سفن أسطول الصمود

وكالات

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، إطلاق قارب إلى القطاع مخصص للصحفيين والكوادر الطبية.

وقالت اللجنة في بيان عبر حسابها على منصة "إكس"، الأحد، إن القارب سيحمل ما يزيد عن 100 إعلامي دولي وطبيب وأفراد من القطاعين الصحي والإعلامي، موضحة أن من المقرر أن ينطلق القارب نحو غزة يوم 1 أكتوبر المقبل.

ومساء أمس السبت، أعلنت اللجنة الدولية، انطلاق أسطول الصمود من جزيرة كريت اليونانية بأكثر من 40 سفينة نحو غزة، مشيرة إلى أن أسطولا آخر يُسمى "ألف مادلين" ويضم 8 سفن انطلق من إيطاليا.

وتقول اللجنة الدولية، إن هدف أسطولها هو كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني والقاتل على غزة، وكذلك توحيد المواطنين حول العالم والمطالبة بمرور آمن لكافة الأساطيل التي تتحدى جرائم الحرب الإسرائيلي.

أسطول الصمود صحفيين دوليين غزة

