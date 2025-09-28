السودان: تحذير أحمر من فيضانات محتملة في 5 ولايات

وكالات

أصدرت وحدة الإنذار المبكر التابعة لهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الري والموارد المائية في السودان، تحذيرا أحمر يشير إلى مستوى خطورة مرتفع للغاية من فيضانات متوقعة على امتداد الشريط النيلي، بما يشمل ولايات سنار، النيل الأزرق، الخرطوم، نهر النيل، النيل الأبيض.

ويسري التحذير ابتداء من صباح اليوم الأحد، وحتى العاشرة مساء الثلاثاء المقبل.

وأعلنت الهيئة، أن منسوب مياه النيلين الأبيض والأزرق يشهد ارتفاعا ملحوظا، الأمر الذي يهدد الحقول الزراعية والمناطق المنخفضة المحيطة بضفاف النهر.

وأوضحت أن هذا الارتفاع قد يؤدي إلى تضرر الطرق الحيوية والبنية التحتية، مؤكدة أن الخطر مباشر على الممتلكات العامة والخاصة، ما يتطلب تحركا عاجلا من السكان والسلطات المحلية لتقليل حجم الخسائر المحتملة.

ووجهت السلطات المحلية المواطنين بضرورة اتخاذ تدابير سريعة، أبرزها فصل التيار الكهربائي فور ارتفاع المياه لتجنب حوادث الصعق الكهربائي، كما شددت على عدم عبور المناطق المغمورة أو الاقتراب من ضفاف الأنهار.

وحثت السلطات المزارعين على حماية محاصيلهم وممتلكاتهم، بما في ذلك المستندات الهامة والأغراض الضرورية، عبر تخزينها في أماكن مرتفعة، كما أوصت بتقديم العون للأطفال وكبار السن أثناء التنقل أو الإخلاء، مع تحديد ملاجئ آمنة مسبقًا تحسبًا لأي طارئ.

بالتزامن مع هذه التحذيرات، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا حول احتمال هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في عدد من الولايات.

وتوقعت أن تبدأ هذه الحالة مساء الأحد 28 سبتمبر وتستمر حتى فجر الاثنين 29 سبتمبر، ما يرفع من مخاطر السيول والفيضانات، داعية المواطنين إلى فتح المصارف والخيران لتسهيل تصريف المياه، محذرة من عبور مجاري السيول سيرًا أو عبر وسائل النقل، حتى وإن بدت قليلة العمق.

ويشمل الإنذار ولايات جنوب كردفان، وأواسط وجنوب غرب كردفان، إلى جانب جنوب شرق دارفور.

وكانت هذه المناطق قد تكبدت خسائر فادحة خلال موسم الأمطار الحالي، حيث دُمرت مئات المنازل وتشردت آلاف الأسر بسبب السيول والفيضانات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني هناك.

وفي سياق متصل، حذرت وحدة الإنذار المبكر بوزارة الزراعة والري من خطورة الوضع في ولايات النيل الأبيض، الخرطوم، ونهر النيل، حيث من المتوقع أن ترتفع مناسيب المياه بشكل أكبر نتيجة زيادة الوارد من النيلين الأزرق والأبيض.

وأكدت الوحدة أن هذه التطورات تستدعي رفع حالة الاستعداد القصوى وتفعيل خطط الطوارئ في الولايات الثلاث، لمواجهة أي سيناريو محتمل خلال الأيام المقبلة.