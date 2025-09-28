عائلات الأسرى: امتناع نتنياهو عن الرد على مبادرة ترامب يثير القلق

وكالات

حذرت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في قطاع غزة، من محاولة جديدة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لعرقلة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

ودعت العائلات، اليوم الأحد، الإدارة الأمريكية لعدم السماح بإفشال المبادرة الجديدة بشأن غزة، قائلةً إن إسرائيل تتهرب مجددًا من الرد على مبادرة ملموسة لإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

واعتبرت عائلات الجنود الأسرى الإسرائيليين، أن امتناع نتنياهو عن الرد على مبادرة ترامب يثير القلق.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصادر، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، سيماطل وقد يطلب من واشنطن وقتًا لتعديل مقترحها بشأن غزة.

وقبل أيام، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتي تشمل نشر قوة دولية في القطاع، ونزع سلاح حركة حماس، وترك الباب مفتوحًا أمام إقامة دولة فلسطينية، وفق ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد.

ووفق الصحيفة، تتضمن الخطة المكونة من 21 بندًا نزع سلاح حركة حماس، وإنشاء قوة أمنية دولية، و"خطة تنمية ترامب" لإعادة إعمار القطاع، لكن إسرائيل قد ترفض بعض بنودها.

وأوضحت أن خطة إدارة ترامب لوقف حرب غزة تبدأ بوقف فوري لجميع العمليات العسكرية، وتجميد الوضع على الأرض، وإطلاق سراح جميع الأسرى البالغ عددهم 20 شخصًا خلال 48 ساعة، بالإضافة إلى تسليم جثامين أكثر من 20 إسرائيليا يعتقد أنهم قتلى.

وبحسب الخطة، التي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، والتي أكدها مسؤولون اطلعوا عليها، سيتم تدمير جميع أسلحة حماس الهجومية، وسيمنح عفو لمن ينضمون إلى "عملية السلام"، وسيسهل سفر أعضاء حماس الراغبين في مغادرة غزة إلى دول أخرى.