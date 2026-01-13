برلين - (د ب أ)

أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدرس تعزيز الحماية المشتركة لمنطقة القطب الشمالي المحيطة بجزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك والتي تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ضمها إلى الولايات المتحدة.

وخلال زيارة الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالس، للعاصمة الألمانية برلين، قال بيستوريوس مساء اليوم الثلاثاء إن هذا الإجراء يتعلق بـ "المراقبة، وبالدوريات، وبمتابعة ما يحدث تحت الماء وفوق الماء وفي الجو. وكما ذكرت، يتعلق الأمر بالاستطلاع والتدريب المنتظم على الأرض لإظهار تواجدنا هناك".

وأوضح الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن بعض الشركاء في الناتو يعكفون حالياً، بالتعاون مع الحلف، على مناقشة واستكشاف الإجراءات المنطقية والخطوات الضرورية في هذا الصدد.

ومع ذلك، أشار بيستوريوس إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن خطوات ملموسة، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك خطط للقيام بمهمة مشتركة لحلف الناتو لتأمين منطقة القطب الشمالي.

وأضاف بيستوريوس: "نحن متفقون على أن الأمن في شمال المحيط الأطلسي وفي القطب الشمالي لا يمكن تحقيقه إلا بشكل متعدد الأطراف ومن خلال العمل المشترك".

يُذكر أن الرئيس ترامب كرر مؤخراً مطالباته بضم جرينلاند إلى الولايات المتحدة، مبرراً ذلك بوجود متطلبات أمنية، وأشار في هذا الصدد إلى وجود مكثف لسفن روسية وصينية في المنطقة.