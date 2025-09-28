إعلان

اليوم.. الكنيست يبحث قانون لـ إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية

كتب : مصراوي

04:32 ص 28/09/2025

الكنيست الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

تناقش لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، مشروع قانون يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية والمسمى قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن النقاش سيستأنف بعد تأجيله لمدة أسبوعين، بناء على طلب منسق شؤون الأسرى والمفقودين، جال هيرش، خشية المساس بسلامة الرهائن في قطاع غزة، وبدء العمليات العسكرية في مدينة غزة.

وكان القانون، الذي اقترحته النائبة عن حزب "عوتسما يهوديت" ليمور سون هار ميليش، قد رفض سابقا لأسباب مماثلة.

ورُفض القانون عدة مرات في الماضي بسبب معارضة الائتلاف الحاكم، والمخاوف من أنه قد يضر بالجهود الرامية إلى إطلاق سراح المختطفين.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقرار القانون، وقال: "لا تُخففوا الشروط، رغم كثرة التحذيرات هذا الأمر يمثل ردعاً يؤكد أننا لا نعبث"، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكنيست الإسرائيلي الكنيسة إعدام الأسرى الفلسطينيين السجون الإسرائيلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: لماذا الخوف من علاء عبد الفتاح؟.. القانون كفيل بمنع تجاوزاته
وزير الخارجية: لن نشارك في نكبة جديدة للفلسطينيين ومستعدون للبناء على رؤية ترامب
لأول مرة.. إسرائيل تروي كيف وصلت إلى نصر الله في مخبئه - فيديو وصور
النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين