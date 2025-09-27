الإندبندنت: ماذا نعرف عن "خطة توني بلير" لإدارة غزة بعد الحرب؟

بي بي سي

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالاً عن تفاصيل ما يُعرف باسم "خطة توني بلير" لإدارة غزة ما بعد الحرب.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "شجع رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير على قيادة جهود إقليمية لدعم خطة إعادة بناء القطاع من خلال سلطة انتقالية".

ووفقاً لمصادر مطلعة على تفاصيل المقترح، فإن المبدأ الأساسي هو "غزة لأهل غزة"، مع رفض أي تهجير للسكان، بحسب المقال.

وأشارت الصحفية إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن أن الخطة تركز على إنشاء هيئة انتقالية تُعرف باسم "السلطة الدولية الانتقالية لغزة" (GITA)، تُشكل بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي.

وتتكون الهيئة من مجلس إدارة يضم من سبعة إلى عشرة أعضاء بينهم فلسطيني واحد على الأقل، ومسؤول رفيع من الأمم المتحدة، وخبراء دوليين في الشؤون المالية، بالإضافة إلى "تمثيل قوي لأعضاء مسلمين".

وتقترح الخطة أن تتولى هذه الهيئة إدارة القطاع لفترة انتقالية قد تمتد حتى خمس سنوات، قبل أن تُسلّم السلطة تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنها علمت أن هذا المقترح الجديد قد يلقى معارضة من أطراف معنية مثل حماس والأردن، حتى قبل إطلاعها رسمياً على المزيد من التفاصيل.

وتشمل الخطة أيضاً إنشاء وحدة لحماية حقوق الملكية، تهدف إلى ضمان أن "أي مغادرة طوعية لسكان غزة لا تؤثر على حقهم في العودة أو ملكيتهم للعقارات"، وفقاً لما جاء في وثائق مسربة.

كما تتضمن "تشكيل قوة دولية متعددة الجنسيات تحت تفويض دولي، مهمتها حماية الحدود، ومنع عودة الجماعات المسلحة، وتأمين العمليات الإنسانية، ودعم – دون أن تحل محل – أجهزة إنفاذ القانون في غزة".

وتفهم الصحيفة أن حركة حماس لن تكون جزءاً من أي حكومة انتقالية أو مستقبلية في غزة، وهو ما رفضه مسؤول في الحركة، صرح للإندبندنت بأنه: "لا يحق لأي جهة تفكيك أي فصيل فلسطيني. الجهة التي يجب تفكيكها هي الاحتلال"، مضيفاً: "لن نسمح بفرض أي شيء على الفلسطينيين ضد إرادتهم".

من جهته، قال عمر عوض الله، نائب وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية، للإندبندنت، إنهم لم يطّلعوا بعد على مسودة خطة بلير، لكنه أضاف: "نحن مستعدون للانخراط بحسن نية، لكن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ولن نقبل بأي خطة تُعاملها كاستثمار عقاري أو مالي لشركات أجنبية دون وجود الفلسطينيين".

كما يواجه بلير معارضة من وزراء إسرائيليين متطرفين، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي قال في مؤتمر بتل أبيب إنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تقسيم غزة، مضيفاً أن إسرائيل "دفعت الكثير" في الحرب وتحتاج إلى "نسبة من تسويق الأراضي".

كما قال مصدر حكومي أردني، إنهم لم يروا نسخة من الخطة بعد، لكن تهجير الفلسطينيين خط أحمر.