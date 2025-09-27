إعلان

مسؤول إيراني يدعو دول المنطقة للتعاون ضد "مؤامرات إسرائيل"

كتب : مصراوي

10:42 م 27/09/2025

رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاري

بيروت - (أ ب)

دعا مسؤول أمني إيراني بارز اليوم السبت دول المنطقة إلى تجاوز خلافاتها والتعاون الوثيق في مواجهة ما وصفه بـ "مؤامرات إسرائيل".

وتحدث علي لاريجاني، رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، في بيروت حيث وصل في وقت سابق من اليوم السبت لحضور ذكرى اغتيال إسرائيل لقائد حزب الله حسن نصر الله في لبنان.

وكانت إيران الداعم الرئيسي لحزب الله على مدى العقود الأربعة الماضية، حيث زودته بالأسلحة والأموال التي حولته إلى واحدة من أقوى الجماعات المسلحة في المنطقة، لكن حزب الله تكبد خسائر فادحة في حرب استمرت 14 شهرا مع إسرائيل، انتهت بوقف إطلاق نار برعاية الولايات المتحدة في نوفمبر، وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل عدد كبير من قادته السياسيين والعسكريين.

وقال لاريجاني بعد اجتماع استمر نحو ساعة مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري: "اليوم، في ظل مؤامرات إسرائيل، يجب على دول المنطقة التعاون عن كثب، وحتى إذا كانت هناك خلافات بينها، فعليها تجاوز هذه الخلافات".

وأشاد لاريجاني بدعوة نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم للسعودية لفتح صفحة جديدة بعد سنوات من العلاقات المتوترة، واصفا إياها بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشيرًا إلى إسرائيل قائلا إن السعودية وحزب الله "لديهما عدو مشترك".

وعند سؤاله عن تقارير تفيد بأن إسرائيل قد تشن ضربات جديدة ضد إيران، قال لاريجاني: "نحن مستعدون لمواجهة كل السيناريوهات، لكن لا أعتقد أن الإسرائيليين سيتصرفون بهذه الطريقة الحمقاء "، وأضاف: "إذا فعلوا ذلك، فسيتلقون ردا قويا"، دون أن يوضح المزيد.

إسرائيل حزب الله إيران علي لاريجاني المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حسن نصر الله لبنان

