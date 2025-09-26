السفير الأمريكي بإسرائيل: ضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، للقناة 4 البريطانية، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب هي التأكد من خروج الأسرى الإسرائيليين ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف السفير الأمريكي، أن قيام إسرائيل "بضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن ذلك أم لا".