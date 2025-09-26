إعلان

السفير الأمريكي بإسرائيل: ضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا

كتب : مصراوي

02:05 م 26/09/2025

السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، للقناة 4 البريطانية، إن أولوية الرئيس دونالد ترامب هي التأكد من خروج الأسرى الإسرائيليين ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف السفير الأمريكي، أن قيام إسرائيل "بضم الضفة الغربية لن يكون مفيدًا".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أمس الخميس: "لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية سواء تحدثت مع نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بشأن ذلك أم لا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مايك هاكابي دونالد ترامب الأسرى الإسرائيليين قطاع غز الضفة الغربية
الخبر التالى:
الناتو يستنفر طائرات اعتراضية إثر رصد مقاتلات روسية فوق بحر البلطيق

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان