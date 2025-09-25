وكالات

أقامت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى راغ بمقر السفارة بجاردن سيتى، مساء الأربعاء، حفل يوم الاستقلال الأمريكي المؤجل من شهر يوليو الماضي.

وتحتفل أمريكا في الرابع من يوليو من كل عام باستقلالها عن التاج البريطاني، حيث اعتمد‌‌ الكونجرس إعلان الاستقلال رسميا عن الإمبراطورية البريطانية في مثل هذا اليوم في عام ‌‌1776‌‌.

وحضر الحفل عدد كبير من الوزراء والسفراء والفنانين والشخصيات العامة، حيث بدأت الفعاليات بالنشيد والسلام الجمهوري والأغاني المصرية ثم النشيد الوطني الأمريكي.

وألقت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى راغ كلمة هامة عن الإنجازات التي حققتها الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع مصر فى كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

ووجهت السفير الأمريكية الشكر للوزراء والشخصيات العامة والسفراء والنواب والفنانين الذين حضروا الحفل ومنهم وزير الاستثمار حسن الخطيب نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، ومحافظ بنى سويف، والوزير خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للاعلام، والسفير السعودي صالح الحصينى، وسفير سلطنة عمان عبد الله الرحبى، فضلا عن سفراء أوروبيين وتركيا والأردن وكازاخستان والهند وباكستان ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاءه، والنائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، والنائب إيهاب رمزي، والمستشار أمير رمزى، والوزيرة سحر نصر، والمهندسة زينب بشير رئيس مؤسسة "بنحبك يا مصر"، والفنانة لبلبة والفنان حسين فهمي.





