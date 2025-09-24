إعلان

ويتكوف: خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط مؤلفة من 21 نقطة

كتب : مصراوي

10:06 م 24/09/2025

المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف

وكالات

قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الأربعاء، إنه يأمل وربما يكون متأكدا من الإعلان عن شكل ما من الانفراج بشأن غزة خلال الأيام المقبلة.

وأوضح ويتكوف، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤلفة من 21 نقطة للسلام في الشرق الأوسط وغزة عرضت على بعض القادة.

وذكر موقع "أكسيوس"، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض على القادة العرب والمسلمين خطة لإنهاء الحرب في غزة، خلال اجتماعهم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت مصادر، أن مبادئ الخطة الأمريكية لقيت ردود فعل إيجابية من القادة المشاركين في اجتماع أمس.

