الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل هجوم حوثي على إيلات

وكالات

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، تفاصيل بسماع دوي انفجارات وتصاعد الدخان في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل، موضحًا أنه أسفر عن إصابة 4 أشخاص جراء سقوط وانفجار مسيرة يمنية.

وأكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له اليوم الأربعاء، أن مسيرة أطلقت من اليمن سقطت في منطقة إيلات جنوبي إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي، إلى أن فرق البحث والإنقاذ تعمل في منطقة إيلات، بعد تلقي بلاغ عن سقوط مسيرة أطلقت من اليمن.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "صفارات الإنذار دوّت في مدينة إيلات مساء اليوم، بعدها سقطت طائرة حوثية مُسيّرة في محيط المدينة، على ما يبدو قرب أحد الفنادق، وتقوم قوات الأمن بعزل الموقع، ويُشتبه في وقوع أربع إصابات وأضرار مادية".

وأشار موقع يسرائيل هيوم، إلى أن الهجوم في إيلات أوقع 5 جرحى بينهم 2 في حالة خطرة، جراء سقوط المسيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد 20 فلسطينيا وعشرات الجرحى بقصف إسرائيلي على مبنى يؤوي نازحين قرب سوق فراس بمدينة غزة.

وأكدت مصادر طبية، مساء الثلاثاء، استشهاد 36 فلسطينيا برصاص وقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر ذلك اليوم.